Milano 11:22
43.767 -2,18%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:22
10.107 -1,92%
Francoforte 11:22
22.959 -2,31%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo

Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dell'1,24%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.157,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.300,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.138,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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