Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Risultato negativo per il principale indice della Borsa di Londra, con una flessione dell'1,24%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.157,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.300,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.138,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)