Milano 10:23
43.933 +0,53%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:23
10.086 +0,22%
Francoforte 10:22
22.954 +0,50%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo

Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9.985,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.325,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9.854,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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