Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 marzo
Composto rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,53%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 9.985,6, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.325,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9.854,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)