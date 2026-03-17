Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,19%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE 100 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10.412,7. Supporto stimato a 10.261,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10.563,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)