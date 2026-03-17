Milano 14:13
44.996 +1,46%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:13
10.406 +0,85%
Francoforte 14:12
23.725 +0,68%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,19%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE 100 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10.412,7. Supporto stimato a 10.261,6. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10.563,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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