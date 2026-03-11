Milano 11:12
44.819 -0,85%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:12
10.323 -0,86%
Francoforte 11:12
23.615 -1,48%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Seduta debole per il principale indice della Borsa di Londra, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 10.342,2.

Il quadro tecnico del FTSE 100 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 10.205,3 con tetto rappresentato dall'area 10.523,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10.068,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
