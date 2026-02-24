Milano 10:58
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Andamento annoiato per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la sessione in ribasso dello 0,24%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.712,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.581,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.842,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
