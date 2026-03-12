Milano 9:55
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

La giornata dell'11 marzo è stata vissuta all'insegna della debolezza per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.296,2.

Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.225,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.390,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.155,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
