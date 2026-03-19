BCE mantiene i tassi invariati, rivede al rialzo stime inflazione e al ribasso crescita economica

Il Consiglio direttivo si è detto in una posizione favorevole per affrontare le incertezze

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della BCE giovedì ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento dell'istituto di Francoforte. I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono quindi confermati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.



Il Consiglio, nel comunicato di annuncio tassi, si è detto "determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sul nostro obiettivo del 2% a medio termine", aggiungendo che "la guerra in Medio Oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica".



Il conflitto avrà un "impatto rilevante sull’inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici". Le implicazioni a medio termine, invece, "dipenderanno dall’intensità e dalla durata della guerra nonché dal modo in cui le quotazioni dell’energia influenzeranno i prezzi al consumo e l’economia".



Il Consiglio direttivo ha affermato di essere "in una posizione favorevole per affrontare tale incertezza. L’inflazione si è collocata intorno all’obiettivo del 2%, le aspettative di inflazione a più lungo termine risultano saldamente ancorate e l’economia ha evidenziato una buona capacità di tenuta negli ultimi trimestri".



La BCE ha quindi confermato il suo approccio fondato sui dati per definire la politica monetaria.



Il Consiglio ha rivisto al rialzo le prospettive di inflazione, rispetto alle proiezioni di dicembre, in particolare per il 2026, in ragione dell’incremento dei prezzi dell’energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Nello scenario di base l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,6% nel 2026, al 2,0% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. L’inflazione al netto della componente energetica e alimentare (il dato core) si porterebbe in media al 2,3% nel 2026, al 2,2% nel 2027 e al 2,1% nel 2028. Anche tali valori sono più elevati rispetto alle proiezioni di dicembre, principalmente per effetto dei rincari dei beni energetici che si trasmettono all’inflazione al netto di energia e alimentari.



Sul fonte della crescita economica, gli esperti si attendono un PIL pari in media allo 0,9% nel 2026, all’1,3% nel 2027 e all’1,4% nel 2028, con una revisione al ribasso, in particolare per il 2026, derivante dagli effetti a livello mondiale che la guerra produrrà sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sul clima di fiducia. Al tempo stesso, il basso livello di disoccupazione, la solidità dei bilanci del settore privato, la spesa pubblica per difesa e infrastrutture dovrebbero continuare a sostenere la crescita.



Secondo l’analisi di scenario, ha aggiunto il Consiglio, "un’interruzione prolungata delle forniture di petrolio e gas comporterebbe un’inflazione più alta e una crescita più bassa rispetto allo scenario di base delle proiezioni. Le implicazioni per l’inflazione a medio termine dipendono in misura determinante dall’entità degli effetti indiretti e di secondo impatto di uno shock energetico più forte e persistente".



Il Consiglio direttivo - ha concluso la nota - "è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell’ambito del proprio mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine e per preservare l’ordinato funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, lo strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria può essere utilizzato per contrastare ingiustificate, disordinate dinamiche di mercato che mettano seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro, consentendo così al Consiglio direttivo di assolvere con più efficacia il proprio mandato della stabilità dei prezzi".

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