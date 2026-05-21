Commissione Ue, al ribasso le previsioni di crescita: PIL Eurozona +0,9% nel 2026, inflazione sale al 3%

Deficit UE in salita al 3,6% del PIL entro il 2027.

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha pubblicato le Previsioni Economiche di Primavera 2026, rivedendo significativamente al ribasso le stime di crescita e al rialzo quelle di inflazione rispetto all'autunno 2025, a causa dello shock energetico innescato dal conflitto in Medio Oriente.



Per l'area euro, il PIL 2026 è ora atteso a +0,9% (da +1,2% delle previsioni autunnali, -0,3 punti percentuali) e a +1,2% nel 2027 (da +1,4%). Per l'UE nel suo complesso, la crescita scende a +1,1% nel 2026 (da +1,4%) e risale a +1,4% nel 2027. L'inflazione nell'area euro è rivista al 3,0% nel 2026 (un punto percentuale intero sopra le stime autunnali di 1,9%) e al 2,3% nel 2027 (da 2,0%). L'UE segna rispettivamente 3,1% e 2,4%.



La Commissione descrive questo come "il secondo shock energetico in meno di cinque anni" per la UE, in qualità di importatore netto di energia. Il conflitto ha fatto crollare la fiducia dei consumatori ai minimi degli ultimi 40 mesi, compresso i profitti aziendali e indebolito la domanda estera. I dati di marzo e aprile mostrano già "una brusca accelerazione" dell'inflazione trainata dai prezzi energetici, attesi in picco nel 2026 prima di un graduale calo, "pur rimanendo circa il 20% sopra i livelli pre-guerra".



Il deficit pubblico UE è atteso in salita dal 3,1% del PIL nel 2025 al 3,6% entro il 2027, sotto la pressione di misure di sostegno a famiglie e imprese, maggiori spese per gli interessi sul debito e investimenti nella difesa. Il rapporto debito/PIL dell'eurozona salirà dall'88,7% al 91,2% entro il 2027; quattro paesi membri supereranno il 100%.



Lo scenario alternativo elaborato dalla Commissione, che ipotizza disruptions energetiche più prolungate, prevede prezzi energetici significativamente superiori al caso base, con picco a fine 2026: in questo caso "l'inflazione non si attenuerebbe e l'attività economica non tornerebbe a crescere nel 2027 come previsto nello scenario base".

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