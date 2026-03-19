Milano 11:23
43.750 -2,22%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:23
10.106 -1,94%
Francoforte 11:23
22.959 -2,31%

Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,05%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.491,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo del 2,05%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -2,05% e termina gli scambi a 25.491,84 punti.
Condividi
```