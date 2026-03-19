Milano 18-mar
44.741 0,00%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 0,00%
Francoforte 18-mar
23.502 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,66%

Hang Seng a 25.592,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,66%
Indice Hang Seng -1,66% a quota 25.592,99 all'apertura pomeridiana.
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