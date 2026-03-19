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Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,23%

Il CAC40 avvia la giornata a 7.871,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,23%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,23%, a quota 7.871,76 in apertura.
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