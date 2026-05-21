Milano
17:35
49.169
-0,03%
Nasdaq
18:23
29.142
-0,53%
Dow Jones
18:23
49.884
-0,25%
Londra
17:35
10.443
+0,11%
Francoforte
17:35
24.607
-0,53%
Giovedì 21 Maggio 2026, ore 18.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,39%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,39%
Il CAC40 termina a 8.086 punti
In breve
,
Finanza
21 maggio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Parigi porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 8.086 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,46%
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,15%)
Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,73%
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,95%
Argomenti trattati
Parigi
(152)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,39%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,73%
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,84%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,39%
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,69%
Borsa: Perde molto Parigi, in calo dell'1,60%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,64%
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto