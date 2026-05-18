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Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,15%

Il CAC40 avvia gli scambi a 7.861,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,15%
L'Indice di Parigi si muove in territorio negativo (-1,15%), a quota 7.861,32 in apertura.
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