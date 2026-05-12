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Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,02%

Il CAC40 avvia la giornata a 7.973,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dell'1,02%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dell'1,02%, a quota 7.973,99 in apertura.
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