Milano 9:38
49.073 -0,44%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:38
10.191 -0,83%
24.450 -0,87%

Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,73%

Il CAC40 avvia la giornata a 8.141,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,73%
L'Indice di Parigi in sensibile calo dello 0,73%, a quota 8.141,94 in apertura.
Condividi
```