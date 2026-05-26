Milano 17:35
49.899 -0,64%
Nasdaq 20:03
29.930 +1,52%
Dow Jones 20:03
50.374 -0,41%
Londra 17:35
10.491 +0,24%
Francoforte 17:35
25.185 -0,80%

Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,03%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.173,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,03%
Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,03%, termina le contrattazioni a 8.173,11 punti.
Condividi
```