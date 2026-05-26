Milano
17:35
49.899
-0,64%
Nasdaq
20:03
29.930
+1,52%
Dow Jones
20:03
50.374
-0,41%
Londra
17:35
10.491
+0,24%
Francoforte
17:35
25.185
-0,80%
Martedì 26 Maggio 2026, ore 20.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,03%
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dell'1,03%
Il CAC40 archivia la giornata a 8.173,11 punti
In breve
,
Finanza
26 maggio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per Parigi, in flessione dell'1,03%, termina le contrattazioni a 8.173,11 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Parigi, in calo dello 0,95%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,46%
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,09%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,39%
Argomenti trattati
Parigi
(128)
Titoli e Indici
France Cac 40
-1,03%
Altre notizie
Borsa: Parigi apre in rosso dell'1,15%
Borsa: Profondo rosso per Parigi, in discesa dell'1,71%
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/05/2026
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,15%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,53%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,25%)
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto