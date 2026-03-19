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Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,79%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.062,98 punti
In breve
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Finanza
19 marzo 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-0,79%), a quota 4.062,98 in apertura.
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