Milano 18-mar
44.741 -0,33%
Nasdaq 18-mar
24.425 -1,43%
Dow Jones 18-mar
46.225 -1,63%
Londra 18-mar
10.305 -0,94%
Francoforte 18-mar
23.502 -0,96%

Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,79%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.062,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,79%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-0,79%), a quota 4.062,98 in apertura.
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