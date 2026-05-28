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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,42%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.093,73 punti
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Finanza
28 maggio 2026 - 03.38
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L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,42%), a quota 4.093,73 in apertura.
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