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Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,42%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia gli scambi a 4.093,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai apre in rosso dell'1,42%
L'Indice della Borsa cinese si muove in territorio negativo (-1,42%), a quota 4.093,73 in apertura.
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