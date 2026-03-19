Milano 11:24
43.752 -2,21%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:25
10.108 -1,91%
Francoforte 11:24
22.959 -2,31%

Crolla a Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Lanxess
A picco la compagnia chimica tedesca, che presenta un pessimo -6,66%.
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