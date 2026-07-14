Milano 12:27
52.541 -0,51%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:27
10.452 -0,44%
Francoforte 12:27
24.979 -0,54%

Vola a Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Lanxess
Seduta decisamente positiva per la compagnia chimica tedesca, che tratta in rialzo del 4,73%.
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