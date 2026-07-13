Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca, con un rialzo del 2,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Lanxess suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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