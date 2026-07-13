Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess

(Teleborsa) - Bene la compagnia chimica tedesca , con un rialzo del 2,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Lanxess suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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