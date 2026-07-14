Francoforte: ingrana la marcia Lanxess

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia chimica tedesca , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lanxess evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce prodotti chimici e polimeri rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Lanxess rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 16,57 Euro, mentre i supporti sono stimati a 15,89. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 17,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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