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Crolla a Piazza Affari STMicroelectronics
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 12.30
Retrocede molto l'
azienda italo-francese di semiconduttori
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,07%.
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