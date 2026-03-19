Milano 14:10
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Crolla a Piazza Affari STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Piazza Affari STMicroelectronics
Retrocede molto l'azienda italo-francese di semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,07%.
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