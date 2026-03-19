Eni, Brusco: visione positiva su Venezuela, sicuramente avremo opportunità in futuro

(Teleborsa) - "In Venezuela ci sono opportunità nel gas. Abbiamo recentemente stretto un accordo, che include anche l'opportunità di esportazione di una parte consistente di questo gas". Lo ha detto Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni , durante la presentazione del nuovo Piano 2026-2030.



"Perla è una riserva gigantesca e noi produciamo una piccola porzione, quindi c'è molto spazio di miglioramento - ha aggiunto - Per quanto riguarda la componente petrolio, le nuove leggi offrono opportunità di crescita anche qui. Quindi abbiamo una visione positiva sul paese e sicuramente avremo altre opportunità in futuro, il mood è cambiato".







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