Fincantieri, varata ad Ancona "Viking Libra": prima nave crociera al mondo alimentata a idrogeno

(Teleborsa) - Si è svolto oggi, presso il cantiere di Ancona, il varo di "Viking Libra", la nuova nave da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking. L'unità verrà consegnata alla fine del 2026.



Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacità di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine, "Viking Libra" sarà la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno e sarà dotata di un sistema di propulsione basato in parte sull'idrogeno liquefatto e sulle celle a combustibile.



Considerando le navi già ordinate, i contratti siglati e le opzioni concordate negli ultimi mesi, la cui efficacia resta subordinata alle consuete condizioni di finanziamento previste dal mercato, il portafoglio complessivo tra Fincantieri e Viking raggiunge oggi le 26 unità.

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