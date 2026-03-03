Milano 15:39
Fincantieri riceve ordine da Viking per due navi da crociera Expedition

Finanza, Industria
(Teleborsa) - Fincantieri annuncia l’acquisizione di un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition. Le due società hanno, inoltre, firmato un accordo per un’opzione relativa a due navi oceaniche, segnando una nuova tappa nella loro collaborazione. Il valore complessivo degli accordi, soggetti a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questo tipo di contratti, è considerato come "molto importante" (superiore a 2 miliardi di euro).

Le due navi da crociera expedition, con consegne previste nel 2030 e nel 2031, saranno gemelle di "Viking Octantis" e "Viking Polaris", entrambe realizzate dalla controllata norvegese Vard e consegnate rispettivamente nel 2021 e nel 2022. Le nuove unità saranno consegnate dal cantiere Fincantieri di Palermo e sosterranno l’espansione di Viking nel mercato dedicato all’esplorazione in aree polari e regioni più remote.

Ciascuna nave potrà ospitare 378 ospiti in 189 cabine e sarà certificata "Polar Class 6" per operare in sicurezza nelle regioni polari. Progettate per navigare in aree remote e lungo il fiume San Lorenzo, offriranno manovrabilità e stabilità superiori anche in condizioni di mare agitato.

Le due opzioni per le navi da crociera oceaniche , entrambe con consegna prevista nel 2034 , saranno inserite nel segmento upper premium e seguiranno la stessa filosofia progettuale e gli standard tecnici delle unità già costruite da Fincantieri o attualmente in
costruzione nei cantieri italiani del Gruppo. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una capacità di 998 ospiti in 499 cabine, rispetteranno le più recenti normative ambientali e di navigazione e saranno dotate di sistemi di sicurezza all’avanguardia.
