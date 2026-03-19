Francoforte: giornata depressa per GEA Group

(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco , che presenta una flessione del 2,75%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GEA Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata nel trattamento dei cibi rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di GEA Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 62,95 Euro e primo supporto individuato a 61,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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