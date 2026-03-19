Francoforte: in calo Siemens
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia elettronica tedesca, con un ribasso del 3,37%.
La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società tech, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 209,5 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 213,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 208,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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