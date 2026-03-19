Francoforte: MTU Aero Engines si muove verso il basso
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori aeronautici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 318,2 Euro. Prima resistenza a 328. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 315.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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