Francoforte: MTU Aero Engines si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di motori aeronautici , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MTU Aero Engines , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di MTU Aero Engines si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 318,2 Euro. Prima resistenza a 328. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 315.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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