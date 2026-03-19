Milano 11:27
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Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Londra 11:27
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Francoforte: seduta euforica per Ionos

Migliori e peggiori
Francoforte: seduta euforica per Ionos
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Ionos, che tratta in rialzo del 10,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ionos rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Ionos mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,13 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,43. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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