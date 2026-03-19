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/ Francoforte: seduta euforica per Ionos
Francoforte: seduta euforica per Ionos
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 09.50
Brillante rialzo per
Ionos
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,33%.
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