Milano 11:27
43.770 -2,17%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
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Londra 11:27
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Francoforte 11:27
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Francoforte: seduta euforica per Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta euforica per Ionos
Brillante rialzo per Ionos, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,33%.
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