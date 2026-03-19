Francoforte: si concentrano le vendite su Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 3,43% sui valori precedenti.
L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,73 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25,23. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 25,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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