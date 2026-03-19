Gefran, Mediobanca lima target price con focus su ampliamento capacità produttiva

(Teleborsa) - Mediobanca ha abbassato a 12,5 euro per azione (dai precedenti 13 euro) il target price su Gefran , società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, confermando la raccomandazione "Outperform".



Gli analisti scrivono che i risultati dell'esercizio 2025 sono stati sostanzialmente in linea con le stime, mentre la generazione di cassa è risultata superiore alle aspettative, supportata dall'efficienza del capitale circolante. I ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 6% su base annua, sebbene maggiori spese operative abbiano inciso sulla redditività. Le prospettive per l'esercizio 2026 indicano una crescita continua trainata da un solido portafoglio ordini, seppur in un contesto macroeconomico complesso che limita la visibilità.



In questo contesto, il management sta dando priorità all'espansione della capacità produttiva, con circa 20 milioni di euro di investimenti aggiuntivi previsti per gli esercizi 2026-2027. Riflettendo ipotesi più prudenti, Mediobanca ha ridotto del 7% le stime sull'utile per azione (EPS) per gli esercizi 2026-2027.



Sulla base delle stime riviste per l'esercizio 2026, il titolo viene scambiato a circa 5 volte il rapporto EV/EBITDA, rappresentando uno sconto superiore al 20% rispetto alle small cap industriali italiane.

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