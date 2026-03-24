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Seco, Mediobanca lima target price: partenza debole pesa su prospettive a breve termine

Finanza, Consensus
Seco, Mediobanca lima target price: partenza debole pesa su prospettive a breve termine
(Teleborsa) - Mediobanca ha abbassato a 3,20 euro per azione (dai precedenti 3,50 euro) il target price su Seco, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Gli analisti ritengono che i risultati del quarto trimestre 2025 abbiano fornito un quadro contrastante, con una crescita del fatturato accelerata a un tasso mid-teens, mentre i margini hanno mostrato una compressione sequenziale. La generazione di cassa, tuttavia, è risultata più solida, sostenuta dall'efficienza del capitale circolante netto.

Le prospettive a breve termine indicano un inizio d'anno lento, con una crescita del fatturato che dovrebbe rallentare su base trimestrale a un tasso mid-single-digit e con i costi che continuano a pesare sulla redditività. Il management prevede comunque un miglioramento sequenziale dello slancio, supportato da un portafoglio ordini in crescita. Incorporando ipotesi più prudenti sulla crescita e sull'espansione dei margini, Mediobanca ha ridotto le stime di EBITDA per gli esercizi 2026-2027 di circa il 15%.

"Il titolo è scambiato a 9x EV/EBITDA per l'esercizio 2026 - si legge nella ricerca - In un contesto macroeconomico incerto, manteniamo il nostro rating Neutral, poiché riteniamo che una maggiore visibilità sul portafoglio ordini rimanga il principale catalyst mancante per una visione più positiva".

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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