Giappone, BoJ lascia i tassi invariati. Attenzione a rischi dal Medio Oriente

(Teleborsa) - La Banca centrale del Giappone ha lasciato invariati allo 0,75% i tassi di interesse a breve termine, come ampiamente previsto.



"L'economia giapponese ha registrato una ripresa moderata" e "dovrebbe continuare a crescere moderatamente", si legge nel comunicato della BoJ. "Tuttavia, sulla scia dell'aumento delle tensioni relative alla situazione in Medio Oriente, i mercati finanziari e dei capitali globali hanno registrato una certa volatilità e i prezzi del petrolio greggio sono aumentati in modo significativo; gli sviluppi futuri meritano attenzione".



Tra i fattori di rischio che incidono sulle prospettive, si legge, "figurano l'evoluzione futura della situazione in Medio Oriente, nonché l'andamento dei prezzi del petrolio greggio, l'andamento dell'attività economica e dei prezzi all'estero sotto l'influenza delle politiche commerciali e di altro tipo adottate nelle singole giurisdizioni, il comportamento delle imprese in materia di fissazione dei salari e dei prezzi, e l'andamento dei mercati finanziari e dei cambi; è necessario prestare la dovuta attenzione all'impatto di tali rischi sull'attività economica e sui prezzi in Giappone".



La decisione di lasciare i tassi invariati è stata quasi unanime da parte del Consiglio di nove membri. Il membro della BOJ Hajime Takata è stato l’unico dissenziente, chiedendo un rialzo di 25 punti base a fronte dei rischi al rialzo per l’inflazione.





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