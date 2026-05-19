Hilton Food conferma la guidance annuale ma avverte sui rischi legati al Medio Oriente

(Teleborsa) - Hilton Food Group mantiene invariata la previsione di utile per l’intero esercizio, sostenuta dal buon andamento delle attività principali legate alla carne e ai prodotti freschi preparati.



Il gruppo britannico ha tuttavia avvertito che permane cautela sulle pressioni inflazionistiche e sui possibili effetti derivanti dal conflitto in Medio Oriente, che potrebbe avere ripercussioni sulle catene di approvvigionamento e sui costi operativi.



La società ha sottolineato come il trading resti solido nei business core, in particolare nel comparto meat e fresh prepared food, elementi che hanno consentito di confermare l'outlook annuale nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto.

Condividi

```