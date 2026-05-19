Milano 10:30
48.742 +0,15%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 10:30
10.382 +0,57%
Francoforte 10:30
24.570 +1,08%

Hilton Food conferma la guidance annuale ma avverte sui rischi legati al Medio Oriente

Finanza
Hilton Food conferma la guidance annuale ma avverte sui rischi legati al Medio Oriente
(Teleborsa) - Hilton Food Group mantiene invariata la previsione di utile per l’intero esercizio, sostenuta dal buon andamento delle attività principali legate alla carne e ai prodotti freschi preparati.

Il gruppo britannico ha tuttavia avvertito che permane cautela sulle pressioni inflazionistiche e sui possibili effetti derivanti dal conflitto in Medio Oriente, che potrebbe avere ripercussioni sulle catene di approvvigionamento e sui costi operativi.

La società ha sottolineato come il trading resti solido nei business core, in particolare nel comparto meat e fresh prepared food, elementi che hanno consentito di confermare l'outlook annuale nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto.
Condividi
```