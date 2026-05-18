Zegna, il Medio Oriente si sta lentamente riprendendo dopo due mesi difficili
(Teleborsa) - "Le Americhe continuano a registrare ottime performance, il Medio Oriente sta lentamente riprendendo dopo due mesi difficili e la Cina mostra segnali di miglioramento, seppur in un nuovo contesto, più normalizzato". Lo ha detto Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente Esecutivo del Gruppo Ermenegildo Zegna, al Financial Times Business of Luxury Summit in Puglia.
Il gruppo "sta oggi raccogliendo i frutti di decisioni e strategie ponderate, messe in atto nel tempo - ha spiegato - Un'identità chiara e autentica, una storia radicata in una filiera senza pari, la nostra catena di fornitura integrata, la coerenza nell'esecuzione, una forte attenzione al direct-to-consumer, una presenza regionale equilibrata e un team di gestione con ampi poteri decisionali sono i pilastri che ci consentono di ottenere risultati solidi".
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