Zegna, il Medio Oriente si sta lentamente riprendendo dopo due mesi difficili

(Teleborsa) - "Le Americhe continuano a registrare ottime performance, il Medio Oriente sta lentamente riprendendo dopo due mesi difficili e la Cina mostra segnali di miglioramento, seppur in un nuovo contesto, più normalizzato". Lo ha detto Ermenegildo "Gildo" Zegna, Presidente Esecutivo del Gruppo Ermenegildo Zegna , al Financial Times Business of Luxury Summit in Puglia.



Il gruppo "sta oggi raccogliendo i frutti di decisioni e strategie ponderate, messe in atto nel tempo - ha spiegato - Un'identità chiara e autentica, una storia radicata in una filiera senza pari, la nostra catena di fornitura integrata, la coerenza nell'esecuzione, una forte attenzione al direct-to-consumer, una presenza regionale equilibrata e un team di gestione con ampi poteri decisionali sono i pilastri che ci consentono di ottenere risultati solidi".

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