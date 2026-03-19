Londra: andamento rialzista per BP
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo petrolifero inglese, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BP più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,76 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,618. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,902.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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