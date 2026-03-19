Londra: andamento rialzista per BP

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo petrolifero inglese , che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BP più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di BP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,76 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,618. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,902.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```