Londra: Rio Tinto scende verso 63,54 sterline
(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo minerario anglo-australiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,11%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 63,54 pounds. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 64,56. Il peggioramento di Rio Tinto è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 63,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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