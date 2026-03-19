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/ Londra: violenta contrazione per Endeavour Mining
Londra: violenta contrazione per Endeavour Mining
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 13.00
Ribasso scomposto per l'
azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che esibisce una perdita secca del 7,22% sui valori precedenti.
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