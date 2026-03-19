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/ Madrid: violenta contrazione per Indra
Madrid: violenta contrazione per Indra
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In breve
19 marzo 2026 - 09.50
In forte ribasso la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un -4,56%.
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