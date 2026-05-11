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Safilo scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Safilo scambia in rosso a Piazza Affari
Retrocede molto il produttore di occhiali da sole e da vista, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.
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