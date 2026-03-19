Mohawk Industries, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale statunitense che produce pavimenti , che soffre con un calo del 5,34%.



La tendenza ad una settimana di Mohawk Industries è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Mohawk Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 94,82 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 99,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 93,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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