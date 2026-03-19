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Mohawk Industries, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Mohawk Industries, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato la multinazionale statunitense che produce pavimenti, che soffre con un calo del 5,34%.

La tendenza ad una settimana di Mohawk Industries è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Mohawk Industries mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 94,82 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 99,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 93,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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