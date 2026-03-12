Milano 17:35
Carnival, quotazioni in calo a New York

Pressione sulla società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,60%.
