Perde Deutsche Wohnen sul mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare , che tratta in perdita del 4,52% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Wohnen , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del gruppo immobiliare tedesco rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 20,45 Euro, mentre i supporti sono stimati a 19,85. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 21,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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