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Dow Jones 22:01
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Londra 17:35
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Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,58%

Il DAX archivia la giornata a 24.616,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,58%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,58%, terminando gli scambi a 24.616,22 punti.
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