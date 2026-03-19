Milano 11:32
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Nasdaq 18-mar
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Dow Jones 18-mar
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Pesante sul mercato di Piazza Affari il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari il comparto telecomunicazioni in Italia
Si abbattono le vendite sull'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata a 12.202,66 punti, in forte calo del 6,11%.
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