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/ Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank
Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
19 marzo 2026 - 09.35
Seduta vivace oggi per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,07%.
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