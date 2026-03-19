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Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank
Seduta vivace oggi per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,07%.
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