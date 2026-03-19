Piazza Affari: calo per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un decremento del 2,59%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fincantieri , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 12,69 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,98. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 12,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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