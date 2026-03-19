Milano 16:43
43.686 -2,36%
Nasdaq 16:44
24.200 -0,92%
Dow Jones 16:44
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Londra 16:44
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Francoforte 16:43
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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto media dell'Italia

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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 8.238,89 punti.
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