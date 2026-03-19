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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il comparto media dell'Italia
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Indici settoriali
19 marzo 2026 - 15.00
L'
Indice media italiano
fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 8.238,89 punti.
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